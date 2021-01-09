Семейный конфликт в Сочи дошел до суда. А все потому что в один из вечером супруга не смогла сдержать эмоций и в порыве ярости набросилась на мужа. Женщина схватила сковороду и стала ей избивать возлюбленного. Перестала – когда мужчина на несколько секунд отключился. После этого на защиту пострадавшего стали полицейские.- В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Она била мужа и угрожала расправой. Сочинка уже дала явку с повинной и раскаялась, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Женщине грозит срок, но, возможно, она отделается условным. Дело передано в суд.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в одном из кубанских сел избили полицейского, который приехал на вызов.