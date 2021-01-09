Накануне в Выселковской ЦРБ скончалась 64-летняя врач-педиатр из станицы Воронежской Ольга Шевцова. Медик лечила усть-лабинских детишек больше 40 лет.- В станице Воронежской Ольгу Ивановну знают хорошо. Она продолжала работать в станичной амбулатории, даже выйдя на пенсию, - сообщают местные СМИ.По данным журналистов, в больницу Шевцова попала с подозрением на отравление. выселковские медики пытались спасти коллегу, делая все возможное, но безрезультатно. Также в Усть-Лабинске говорят, что трагедии не смог пережить сын педиатра, он покончил с собой. Хоронить родственников будут за счет собранных с коллектива больницы средств.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодаре скончался сапожник дядя Гриша. Именно за него вступились жители города после иска мэрии.