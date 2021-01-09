В мастерской по ремонту обуви на улице Коммунаров Гурген Чичиян, которого соседи прозвали дядей Гришей, работал больше 30 лет. Это был единственный вид его заработка. В декабре из-за иска мэрии лавку планировали снести. Но за мужчину вступились местные жители.Вскоре мэр Краснодара Евгений Первышов откликнулся на сообщения граждан и пообещал лично разобраться в проблеме. Ситуация получила положительное развитие – сапожнику подобрали земельный участок, на который собирались передвинуть ларек, чтобы дядя Гриша продолжил чинить обувь для местных жителей.9 января стало известно, что краснодарский обувщик скончался после болезни. Об этом соседи дяди Гриши сообщили в соцсетях. Они рассказали, что хоронить мужчину будут в поселке Южный.