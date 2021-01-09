9 января пожар вспыхнул в сочинском селе Бестужевское. Огонь охватил лесной массив. О случившемся спасателям рассказал сотрудник нацпарка. После тушения пожарные подсчитали, что общая площадь возгорания составила около 400 квадратных метров. Виновника установили быстро, им оказался 36-летний местный житель.- 36-летний местный житель в селе Бестужевское сжигал мусор, листву и траву на своем земельном участке. В результате огонь перекинулся на соседний участок, а впоследствии - в лесной массив, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.В настоящее время пожар потушен. В отношении мужчины составлен протокол, ему грозит штраф.- В связи с пожароопасностью на территории Краснодарского края действует особый режим, посещение лесов ограничено. Нельзя разводить костры, сжигать мусор, порубочные остатки и заниматься другими пожароопасными работами, - напомнили в УВД по городу Сочи.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Сочи 9 января возник еще один пожар. Огонь тушили напротив аэропорта.