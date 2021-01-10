Крыше спорткомплекса «Екатеринодар» в Краснодаре потребуется ремонт. Воздухоопорная конструкция упала под тяжестью мокрого снега, который шел весь день 10 января. Утром в залах занимались дети.- Пострадавших нет. По информации МБУ «Дирекция спортивных объектов», четверых детей, которые занимались теннисом, вывели за час до этого. На момент опускания крыши в залах никого не было, - сказал вице-мэр краевого центра Антон Смертин.В администрации Краснодара уточнили, что полотно крыши порвалось при опускании и ему потребуется ремонт.- Только после этого спортивный комплекс сможет работать в штатном режиме, - рассказал начальник городского управления гражданской защиты Виталий Казликин.Кроме того, крышу расчищают от снега, работы будут продолжаться всю ночь.