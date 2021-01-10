Снегопад, обрушившийся на Краснодарский край 10 января, привел к многочисленным отключениям электроэнергии.О перебоях со светом сообщали жители Северского, Динского районов, а также садовых товариществ Краснодара. Речь идет о станицах Пластуновской, Северской, Ставропольской, Григорьевской, Смоленской.Днем 10 января в компании «Россети Кубань» сообщили о переходе на режим повышенной готовности. Экстренное предупреждение по налипанию мокрого снега действует в регионе до 12 января.- В течение дня 10 января в отдельных населённых пунктах края были зафиксированы локальные технарушения на объектах распределительной сети. Причиной технарушений стал снегопад и сильное снегоналипание на ветви и деревья и, как следствие, их падение на линии, - сообщили в пресс-службе Россети Кубань.Бригады компании оперативно выезжали на место и устраняли технарушения. В зоне эксплуатационной ответственности компании \\"Россети Кубань\\" массовых отключений электроэнергии в регионе нет.Специалисты компании продолжают работать в режиме повышенной готовности и осуществляют усиленный контроль за работой энергообъектов. Бригады также оперативно отрабатывают отдельные заявки бытовых потребителей.Особое внимание уделяется объектам социальной сферы, в случае необходимости их на время ремонтных работ запитывают при помощи резервных источников - дизель-генераторов. В настоящее время отключеных потребителей в зоне ответственности компании нет.Напомним, что помимо \\"Россети Кубань\\" в регионе присутствуют еще десятки территориальных сетевых организаций (ТСО), которые, в частности обслуживают садоводческие товарищества в пригороде Краснодара, и которые также несут всю полноту ответственности за надежное энергоснабжение своих потребителей.