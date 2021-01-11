На Кубани продолжают оснащать медицинские учреждения современным оборудованием. Это делается в рамках нацпроекта.- Для борьбы с онкологическими заболеваниями планируется приобрести 11 специальных аппаратов. В их числе, два рентген-диагностических комплекса, оборудование для лучевой терапии: аппарат брахитерапии и установка для гамматерапии. Их получит Краснодар, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Для армавирского онкодиспансера также приобретут рентген-диагностический комплекс и компьютерный томограф. А для онкодиспансера Новороссийска и краевой клинической больницы №2 закупят два маммографа.Всего на «тяжелое» оборудование будет выделено 747,7 млн рублей.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что краснодарский хирург-онколог получил патент на новое изобретение. Сергей Яргунин разработал способ улучшения оттока лифмы после операции.