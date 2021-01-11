В краевом центре в ночь с 15 на 16 января приступят к строительству трамвайной линии на участке от улицы Солнечной до улицы Петра Метальникова. Улицу Московскую полностью перекроют перед Солнечной со стороны Зиповской. Проехать можно будет до последнего разворота, дальше движение будет запрещено.- Наверняка, все, что связано со строительством, доставит неудобства жителям Музыкального микрорайона и домов, которые заселены по улице имени Петра Метальникова. У людей, которые выбирали этот маршрут для личного транспорта, конечно, будут сложности с движением по дорогам. Поэтому надо еженедельно рассказывать о перекрытиях и всех работах, связанных с переключением инженерных сетей и коммуникаций, - поручил мэр Краснодара Евгений Первышов.Ранее «Комсомолка» публиковала схемы объезда и сообщала, что пробок на этом участке не избежать.