Основные трассы уже удалось расчистить. На региональных и муниципальных дорогах сейчас работает более 300 снегоуборочных машин.За последние сутки для борьбы со снегом и льдом израсходовано более четырех тонн противогололедных материалов. Сейчас в городах и районах края продолжается расчистка тротуаров и остановок транспорта.- Больше всего снега выпало в Туапсинском, Усть-Лабинском районах, Горячем Ключе и Краснодаре,- отмечают в краевой администрации.Как сообщают синоптики, погода с сильным мокрым снегом сохранится до 12 января. Как ранее сообщалось, в Краснодаре власти рекомендуют автовладельцам воздержаться от поездок на своих машинах.