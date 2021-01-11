В Краснодаре начал дорожать проезд в общественном транспорте – с 28 до 30 рублей. Об этом предупредили семь перевозчиков, которые работают на 16 автобусных маршрутах в мегаполисе. Увеличение стоимость проезда происходит поэтапно в течение января.В пресс-службе мэрии краевого центра напомнили, что в городе действуют 78 коммерческих маршрутов, которые работают по нерегулируемому тарифу.- Мы этот тариф не утверждаем никаким образом. Они самостоятельно его регулируют. Далее они попадают под надзор федеральной антимонопольной службы, надзорных органов, прокуратуры, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что перевозчик имеет возможность устанавливать тариф на перевозку. Однако в этой ситуации он целиком берет на себя содержание автопарка, выплаты зарплаты водителям, закупку ГСМ, контроль качества услуг, как отношение водителей и качество автобусов.