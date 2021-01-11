В Краснодаре улице Петроградской в мусорном контейнере был найден умирающий английский бульдог. Пес был крепко завязан в мешок. По мнению специалистов, животное, видимо, пытались усыпить, но бульдог выжил.- Люди! Человеческое в вас осталось вообще, - взывают волонтеры. - Мы вот многое повидали, но это... просто глазам своим не сразу поверили.По их словам, сейчас состояние животного тяжелое. Пес получил сильное переохлаждение, ветеринары борются за его жизнь в реанимации.Добровольцы сейчас активно ищут заводчика несчастного бульдога.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что житель Краснодара жестоко убил бродячего пса. В отношении мужчины проводится проверка, ему может грозить до 5 лет лишения свободы. Очевидцы утверждали, что мужчина выстрелил в животное из ружья, а затем добил тяжелым металлическим предметом.