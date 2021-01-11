В Сочи снова выступил популярный рэпер Моргенштерн, нарушив требования режима повышенной готовности, которые продолжают действовать в регионе. Зрители выложили видео в сеть.- На кадрах видно, что никто не носит маски и не соблюдает дистанцию, - пишут пользователи соцсетей.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала, что в Сочи за нарушение требований Роспотребнадзора суд приостановил деятельность ресторана, где летом выступил популярный рэпер Моргенштерн. Напомним, что на шумной вечеринке тогда собрались больше сотни людей. Зрители танцевали у сцены без масок и, не соблюдая дистанцию. Во время концерта был грубо нарушен один из самых строгих запретов режима повышенной готовности в Краснодарском крае – проведение любых массовых мероприятий.Власти в Сочи подали в суд на заведение и пообещали, что нарушители режима повышенной готовности ответят строго по закону. За игнорирование требований Роспотребнадзора деятельность заведения была прекращена на 60 суток.