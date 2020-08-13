В Сочи на два месяца закрыли ресторан, в котором дал концерт Моргенштерн. Скрин: instagram.com/morgen_shtern

В Сочи за нарушение требований Роспотребнадзора суд приостановил деятельность ресторана, где в конце июля выступил популярный рэпер Моргенштерн. Напомним, что на шумной вечеринке тогда собрались больше сотни людей. Зрители танцевали у сцены без масок и, не соблюдая дистанцию. Во время концерта был грубо нарушен один из самых строгих запретов режима повышенной готовности в Краснодарском крае – проведение любых массовых мероприятий.

Власти в Сочи подали в суд на заведение и пообещали, что нарушители режима повышенной готовности ответят строго по закону. Постановление Центрального районного суда вступило в силу с 13 августа. За игнорирование требований Роспотребнадзора деятельность заведения прекращена на 60 суток. В пресс-службе мэрии курорта напомнили, две недели назад в ресторане состоялось массовое мероприятие с большим количеством участников на одной площадке.

- Таким образом, на территории заведения общепита был нарушен ряд санитарно-эпидемиологических норм, в частности - правило социального дистанцирования. Кроме этого, ресторан не закончил работу в положенные двенадцать часов ночи, - прокомментировали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Представитель пресс-службы напомнила, что на территории города Сочи, как и во всём Краснодарском крае, продолжает действовать режим повышенной готовности. Для персонала заведений потребительской сферы масочный режим по-прежнему остаётся обязательным.

- Соблюдение требований Роспотребнадзора ежедневно контролируют специальные мониторинговые группы. Представители муниципалитета совместно с правоохранителями ежедневно отправляются в рейды, проверяя магазины, кафе, рестораны и торговые центры на предмет соблюдения масочного режима, социального дистанцирования и санитарной обработки помещений, - обратила внимание сотрудник пресс-службы.

Как писала «Комсомолка», в Сочи с 5 августа усилен контроль соблюдения режима повышенной готовности. Это сделано для того, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом на курорте и сохранить стабильную эпидемиологическую ситуацию без усиления ограничительных мер и возвращения карантинного режима.