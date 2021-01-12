В Краснодарском крае ожидается резкий скачок температуры воздуха. 13 января в регионе ожидается потепление до +17 градусов. К концу недели, 17 января, ночные температуры опустятся до -8.- 12 января на Кубани облачно. Ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега. В отдельных районах сильные. Ночью и утром – туман. Температура воздуха ночью до -5, воздух прогреется до 12 градусов. 13 января также пройдет сильный дождь, местами мокрый снег, на побережье воздух прогреется до +17. С 14 числа начнет холодать. К 17 января дневные температуры опустятся до -5, а ночью ожидается до -8 градусов мороза, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Краснодарский край придут крещенские морозы - днем будут держаться минусовые температуры.Жители Кубани после метели жители региона активно демонстрируют свое творчество в соцсетях - подборка самых необычных скульптур из снега на Кубани.