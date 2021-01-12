Полиция Краснодара организовала проверку после того, как в соцсетях появилась информация, что в мусорке был найден умирающий бульдог, плотно завязанный в мешок.– На основании опубликованной информации о возможном факте жестокого обращения с животным назначено проведение проверки, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение, – прокомментировал «Комсомольской правде» - Кубань» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.Ранее «Комсомолка» сообщала, что животное пытались усыпить, но бульдог выжил. Пес получил сильное переохлаждение, ветеринары борются за его жизнь в реанимации. Уже известно, что собаку зовут Буч, ему один год. Сейчас волонтеры ищут владельца пса.