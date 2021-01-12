В январе недалеко от Анапы на пляж выбросило останки скатов. Местные жители опубликовали фотографии, сделанные недалеко от Джемете. На снимках видно, что у всех скатов обрезаны бока.- Очень печальное зрелище, - рассказывают очевидцы.Предположительно, скатов выловили рыбаки, после чего отрезали рыбе «крылья», а останки выбросили в море, после чего их выбросило на берег.В Черном море обитают два вида скатов – морской кот и морская лисица, они ловятся как с судов, так и с берега на обычную удочку.- «Крылья» - съедобная часть ската, в остальной части только кости, - объяснил рыбак из Анапы Иван Горовой. – Многие действительно просто выбрасывают скатов, отрезав у них крылья.Напомним, ранее сообщалось о гибели семи дельфинов в траловых сетях в районе Геленджика.