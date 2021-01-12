На Кубани продолжают умирать люди с подтвержденным COVID-19. По данным на 12 января, за последние сутки в регионе не стало еще 16 человек.- Три летальных случая произошло в Краснодаре. Здесь умерли мужчины 67, 69 и 70 лет. В Новороссийске не стало пациентов 47 и 76 лет. В горбольнице Армавира умер местный житель 93 лет. Врачи Усть-Лабинской ЦРБ не смогли спасти 69-летнюю пациентку из Гулькевичи. В Анапе остановилось сердце пациента 60 лет. Житель Туапсе 78 лет умер в районной больнице №1 города, - сообщили \\"Комсомольской правде\\" - Кубань\\" в оперативном штабе Краснодарского края.В Тихорецкой ЦРБ скончались две пациентки – 78-летняя женщина из Белоглинского и местная жительница 69 лет. Также летальные случаи произошли в Крымской ЦРБ, здесь умерли жительница Темрюка 63 лет и 71-летний житель Темрюкского района. Врачи не спасли пациента и в Горячем Ключе, здесь не стало жителя Апшеронского района 42 лет. В сочинской горбольнице №3 скончался 75-летний пациент из Туапсинского района.Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 12 января за последние сутки зафиксирован новый рекорд по заболевшим – в госпитали поступили 196 человек с коронавирусом.