В Сочи в 2020 году покупательский спрос на дорогие загородные дома вырос на рекордные 97% по сравнению с 2019 годом., сообщает издание «Лента.ру». При этом средняя стоимость наиболее популярных у приобретателей домов варьируется от 40 до 42 миллионов рублей.Самыми востребованными локациями недвижимости стали районы возле поселка Красная Поляна и в Имеретинской долине. Покупатели при этом предпочитают объекты с закрытой территорией и спортивной инфраструктурой на ней.- Среди покупателей 13% - сочинцы, 12% - москвичи, 4,5% - жители Краснодара, 3,6% - Санкт-Петербург, 3% - Новосибирск и 2,7% - Екатеринбург,- говорится в материалах исследования.Эксперты отмечают, что галопирующий рост спроса на загородное жилье продиктован не только желанием покупателей получить «комфортабельную дачу у моря» на периоды возможных пандемийных локдаунов.Существенную роль играет также инвестиционная составляющая, а также ожидания, связанные с резким сокращением числа новых строящихся объектов в Сочи, в связи с новыми, весьма жесткими правилами жилой застройки.