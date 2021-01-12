В Краснодаре состоится суд по делу о хищении более 60 млн рублей в Краснодарском высшем военном авиационном училище. Начало слушаний намечено на 14 января в Прикубанском районном суде. Участников преступной группы выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.- Преступную схему разработал бывший начальник финансово-экономической службы, его дело выделено в отдельное производство, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.Деньги похищались с 2016 по 2018 годы, когда были выявлены фигуранты уголовного дела.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что известного кубанского депутата подозревают в особо крупном мошенничестве. По версии следствия, он задержан за хищение средств дольщиков.