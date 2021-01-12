В краевом центре уволили водителя маршрутки, который отказался принимать плату за проезд через терминал. Кроме того, на транспортном предприятии будет проведена налоговая проверка. В сети выложили видео инцидента, который произошел в маршрутном такси № 51.- Руководитель предприятия-перевозчика уже отстранил от работы водителя, - прокомментировали ситуацию «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии Краснодара.Представитель пресс-службы обратила внимание, что, если по результатам налоговой проверки будут выявлены нарушения, то последует штраф.Как сообщалось ранее, перевозчики в Краснодаре требуют повышения проезда с 28 до 30 рублей из-за бесконтактной оплаты. Есть случай, когда водитель выгнал из автобуса пассажира за отказ перевести ему деньги на карту.