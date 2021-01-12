В Сочи произошло очередное происшествие с эвакуатором. Видео инцидента выложили в сеть. На кадрах видно, как эвакуируемый автомобиль упал прямо на стоящую на дороге иномарку. Ее водитель успел отскочить в последний момент.- Это уже на первое происшествие подобного рода, - говорят местные водители.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что мэр Сочи поручил выделить земельные участки под строительство парковок. Система дорожного движения на курорте будет пересмотрена.В Сочи во время новогодних каникул фиксировались 8-бальные пробки. На первой планерке в администрации после праздников мэр города Алексей Копайгородский распорядился пересмотреть систему дорожного движения.