Бывший директор детского оздоровительного лагеря ОАО «Российские железные дороги» проворачивала махинации с путевками. Она использовала свое служебное положение и за определенную сумму брала на оздоровление детей, чьи родители не имеют ни какого отношения к РЖД. Тем самым женщина похитила у компании более 5 млн рублей.- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению жительницы Ростова-на-Дону. Материалы переданы в сочинский суд, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.За превышение должностных полномочий и мошенничество женщине грозит до 4 лет лишения свободы.Ранее \\"Комсомолка\\" сообщала, что в Краснодаре экс-главбуха летного училища судят за растрату более 60 млн рублей. Сотрудники финансово-экономической службы училища организовали систему приписок при начислении денежного довольствия военнослужащим, похищая средства.