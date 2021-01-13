Санатории побережья участвовали в национальном конкурсе по оздоровительному туризму. Здравницы Кубани возглавили ТОП-100 рейтинга по качеству сервиса и другим направлениям- Соревновались между собой более 160 российских здравниц. Сочинский санаторий «Заполярье» стал лучшим по инвестиционной привлекательности и вторым в рейтингах по масштабу и эффективности бизнеса. «Приморье Grand Resort Hotel» получил «золото» в номинации «Лучший номер», а курортный комплекс «Молния Ямал» занял первую строчку в категории «Лучшее пространство для отдыха», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.Также лидерами в номинациях стали комплексы «Молния Ямал», «Знание», санаторий Medical Spa Hotel Rosa Springs и оздоровительный центр «Санаторий «Юг».Ранее «Комсомолка» сообщала, что в отелях и санаториях Кубани в новогодние праздники отдохнули более 400 тысяч гостей. Они были загружены на 70%.