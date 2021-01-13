Вечером 12 января краевой центр утонул в фекалиях. На перекрёстке улиц Солнечная и Российская разлилось настоящее зловонное море. По словам жителей, канализация здесь давно бьет ключом, дышать совершенно невозможно.Данный инцидент «Комсомольской правде» - Кубань» прокомментировали в пресс-службе администрации Краснодара.- В районе пересечения улиц Солнечной и Российской произошел перелив хозяйственно-бытовой канализации - из-за засора в сетях, - сообщила представитель пресс-службы мэрии.По ее словам, заявка на откачку стоков передана в «Краснодар Водоканал». В свою очередь в компании уточнили, что такая ситуация произошла из-за того, что жители бросают в канализацию предметы личной гигиены, тряпки и другой мусор, который намертво забивает трубы.