Краевой центр утонул в фекалиях. На перекрёстке улиц Солнечная и Российская разлилось настоящее зловонное море.По словам жителей, канализация здесь давно бьет ключом. Дышать совершенно невозможно.- Заявка в Единой диспетчерской службе города уже есть, скоро специалисты выедут на место и будут разбираться, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в ЕДДС Краснодара.Это далеко не единственный адрес фекального моря посреди краевой столицы. Недаром житель Краснодара проехал 65 км на велосипеде, чтобы нарисовать на карте человека, справляющего нужду. Таки образом, он хотел привлечь внимание к проблеме загрязнения главной реки региона.Виталий Черкасов говорит, что проехал на велосипеде на злобу дня, года, и похоже десятилетия. Он считает, что в 2020 году краснодарцы увидели масштаб экокатастрофы в Кубани. Обмелевшая река захлебывалась в сливаемых фекальных массах и отходах.- В Краснодаре 23 выпуска ливневых вод в Кубань без очистных сооружений. Основные магистральные коллекторы ливневой и фекальной канализации построены до 1976 года, когда эти сети вообще не разделялись, и сейчас аварийные, - описывает ситуацию спортсмен.ода не канализирована в принципе. Идут регулярные сбросы отходов через ливневку в Кубань, загрязняются подземные воды, разрушаются фундаменты зданий и основания дорог.- При этом у города нет земельных участков для размещения локальных очистных сооружений на выпусках в реку. И нет бюджета на эти проблемы - нужны десятки, а то и сотни миллиардов рублей, - продолжил велосипедист.Он отсылает к стратегии развития краевого центра до 2030 года, где говорится, что более 50 процентов сетей канализации Краснодара требуют замены.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что жильцы домов по улице Красных Партизан в Краснодаре - как в консервной банке. Окна не открывают месяцами. Иначе здесь нельзя. Откроешь окно – не напасешься освежителей и одеколонов. Прямо под окнами краснодарцев течет ядерная река – так ее прозвали сами жильцы. Начинается она на небольшом участке газона рядом с тротуаром.