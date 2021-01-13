В Сочи тепло, как летом. Но именно такие температурные \\"качели\\" принесут на курорт грозовой фронт.- Если +20, то и гроза, как в мае, - передают из уст в уста местные жители.Метеорологи объясняют перемены погоды циклонами.- На курорте, как собственно на территории всего края, потеплело из-за южного циклона. Потоки поменялись на тропическое направление, но это кратковременно. Центр циклона сейчас находится над Азовским морем, теплые воздушные массы опоясывают всю территории края, Турцию и большую часть Европы. Поток будет постепенно смещаться к северу, а под влиянием антициклона уже завтра будет заблокирован на европейской части страны и там разрушится, - пояснил «Комсомольской правде» - Кубань» начальник отдела мониторинга и прогнозирования Александр Колесник.Из-за этого в горах Сочи уже объявили об приостановке работы канатных дорог.- Вечернего катание не будет, - сообщают в популярных отелях курорта.Власти города призывают гостей и местных жителей быть осторожными и отказаться от променадов на это время.