В сочинском аэропорту не смог с первого раза приземлиться самолет из Москвы известной авиакомпании. Сделав крюк над Черным морем, он совершил еще одну, на этот раз успешную попытку.- Пассажирам пришлось поволноваться, потому что садился и взлетал самолет под необычным и неудобным углом, - рассказал \\"КП\\" - Кубань\\" источник в аэропорту Сочи.Однако пилоту удалось исправить положение судна. Все закончилось хорошо.В воздушной гавани предполагают, что помешал правильному приземлению грозовой фронт, надвигающийся на курорт или сильный боковой ветер.Напомним, из-за непогоды на курорте остановили движение канатных дорог в горах. Там сегодня, 13 января, ждут буйства стихии.Кроме того, в Сочи собираются зарегистрировать очередной температурный рекорд. Температура воздуха грозит превысить +20.