Эти деревья в период прошедших новогодних праздников украшали центральный вход и главную прогулочную аллею «Ривьеры». При подготовке праздничного оформления «Ривьеры» в этом году впервые отказались от использования срубленных елей, сразу закупив взрослые деревья в кадках.- Сегодня голубые ели пересадили в открытый грунт, что будет способствовать восстановлению исторического ландшафта старейшего на курорте парка культуры и отдыха, – рассказал генеральный директор МУП «Парки отдыха Ривьера-Сочи» Давид Согоян. Еще одна ель передана в подарок воспитанникам школы-интерната №2 в микрорайоне Мамайка. Сотрудники парка вместе с педагогами посадили ее во дворе интерната.Зимой все парки Сочи продолжают работать с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований.Так, в «Ривьере» нанесена специальная разметку на лавочки, позволяющую соблюдать санитарную дистанцию, а перед аттракционами установлены ограничители очереди.Как ранее сообщалось, сочинский парк «Ривьера» победил а городском конкурсе новогоднего оформления.