В краевом центре автомобили случайно заехали в лужу и утонули. Бездонное море после таяния снега разлилось на улице Братьев Черников в поселке Калинино. Очевидцы происшествия выложили фотографии утонувших автомобилей в сеть.- Водители до сих пор не могут «выловить» свои машины, так как подъехать к огромным лужам невозможно, даже КамАЗ не рискует забираться в эту грязно-снежную трясину, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» местные жители.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что последствия таяния снега в Краснодаре привели к образованию непроходимых «морей» и слякоти повсюду. Почти наводнение кругом. Те, кто привык ездить на работу на велосипедах, вынуждены из-за глубоких луж пересесть на общественный транспорт.