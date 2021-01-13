Управление федеральной монопольной службы по Краснодарскому краю выдало предостережения автотранспортным предприятиям в связи с планируемым повышением стоимости проезда до 30 рублей.- В связи с публичным размещением в СМИ информации о повышении краснодарскими перевозчиками стоимости проезда в городском общественном транспорте с 28 до 30 рублей, перевозчикам выданы предостережения, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского УФАС России.Таким образом, предприятия предупредили о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства.Предостережения получили ООО «Технотранс-Юг», ООО «Респект», ООО «Кубань», ООО «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара» и ООО «Квартет».Как сообщалось ранее, перевозчики в Краснодаре требуют повышения проезда с 28 до 30 рублей из-за бесконтактной оплаты. Есть случай, когда водитель выгнал из автобуса пассажира за отказ перевести ему деньги на карту.