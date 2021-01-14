В Анапе стали известны предварительные причины пожара в парке аттракционов 14 января 2021. Здесь горели сразу две локации. Огонь охватил «Дом вверх дном» и «Парк динозавров». Пожарным удалось полностью локализовать возгорание в течение полутора часов.- По предварительной информации, не исключено, что причиной пожара в парке аттракционов мог стать поджог, - сообщили в пресс-службе Анапского пожарно-спасательного гарнизона.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что сообщение о пожаре на улице Красноармейской в Анапе поступило в 23:05 13 января. Горели два сооружения на территории развлекательного парка общей площадью 120 квадратных метров. Полностью ликвидировать огонь удалось в 00:28.От МЧС привлекались четыре единицы техники и 13 человек личного состава. Огонь тушили с трех стволов «Дельта».