В Сочи от порывов сильнейшего ветра рухнул стометровый забор на Имеретинской набережной. Металлическое ограждение упало прямо на пальмы.- Забор упал от сильного порыва ветра, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» очевидица происшествия Кристина Барсегян.Бушующая в городе непогода проверяет курорт на прочность. 13 января шквал повалил несколько деревьев и деревянную обрешетку.На 14 января в акватории Черного моря ожидается волнение воды. На участке Магри – Веселое синоптики предсказывают формирование смерчей. В Сочи возможен сход селей и оползней, просадка грунта. Кроме того, в городе действует экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Красной Поляны на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.