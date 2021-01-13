В Краснодарском крае ожидается резкое ухудшение погодных условий. Непогода начнет проверять регион на прочность уже в эту ночь. Комплекс неблагоприятных метеорологических явлений прогнозируется с вечера 13 января до конца суток 14 января.- В ряде районов Кубани ожидаются сильные осадки, местами с налипанием мокрого снега, гололед, - сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.Дождевой паводок возможен в Абинском, Апшеронском, Белореченском, Крымском, Северском и Туапсинском районах. Кроме того – в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске.В акватории Черного моря ожидается волнение воды. На участке Магри – Веселое синоптики предсказывают формирование смерчей.В 17 муниципальных образованиях края прогнозируются обвально-обсыпныепроцессы, сход оползней, просадка грунта. В Сочи возможен сход селей и снежных лавин.В пресс-службе напомнили, что на территории Краснодарского края действуют два экстренных предупреждения о лавиноопасности в горах Красной Поляны на высоте более 1,5 тыс. метров над уровнем моря.В Главном управлении организованна работа оперативного штаба. Проводится потоянный мониторинг погодных условий.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарский край пришла сложная погода, словно в небесной канцелярии произошла неразбериха. Снег резко сменился дождем, температурные отметки подскочили до летних значений, а в прогнозах на ближайшие два дня – снова морозы.Такого января не было в Сочи 50 лет! Туристы разделись до бикини. На курорте зафиксировали исторический максимум плюсовой температуры.Но температурные аномалии даром не проходят, вызывая природные катаклизмы. Сочи 13 января будто проходил испытание стихией. Здесь порывистый ветер валил деревья, сносил заборы.В парке микрорайона Макаренко с опорной стены из-за порывистого ветра сместилась деревянная обрешетка. При этом специалисты отметили, что жителям ближайших домов ничто не угрожает. Обрешетку скоро вернули на место и тщательно закрепили.