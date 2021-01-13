Сочи 13 января будто проходит испытание стихией. Здесь порывистый ветер валит деревья, сносит заборы. Из-за валяющихся веток на дорогах скапливаются заторы. Сейчас городские службы на курорте оперативно устраняют последствия разбушевавшихся порывов.- Днем были повалены четыре дерева – на Курортном Проспекте в районе санатория имени Ворошилова, на улицах Водораздельная, Шоссейная и Есауленко. В районе санатория имени Семашко на федеральную трассу упали ветки, утром их убрали и автомобильное движение было быстро восстановлено, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.Сейчас на Курортном проспекте также распиливают упавшие деревья и восстанавливают опору ЛЭП. Столб с проводами накренился под тяжестью веток. Движение на участке ограничено, машины едут только по двум полосам, но специалисты обещают почистить магистраль как можно быстрее.Также в мэрии рассказали, что в парке микрорайона Макаренко с опорной стены из-за порывистого ветра сместилась деревянная обрешетка. При этом специалисты отметили, что жителям ближайших домов ничто не угрожает. Обрешетку скоро вернут на место и тщательно закрепят.Стоит отметить, что сильный ветер также не дал сегодня пилотам с первого раза посадить самолет из Москвы. Чтобы успешно приземлиться, им пришлось зайти на второй круг.Синоптики заранее предупреждали о порывах до 20 м/с. Действие штормового предупреждения по осадкам с порывистым ветром на курорте продолжается. В горах остановили канатные дороги. В течение ближайших трех суток – 14, 15, 16 января – метеорологи спрогнозировали еще и вероятность образования смерчей над морем на участке от Магри до села Веселое.Ранее «Комсомолка» сообщала, что наряду с грозовым фронтом в Сочи установилась по-летнему теплая погода. Метеоролог рассказал, с чем связаны высокие температурные показатели и долго ли они продержатся.