В Краснодаре задержали популярного тиктокера Даню Милохина. Фотография того, как кумира подростков из соцсети, уводит человек в форме полицейского была опубликована на его официальной странице. Следом идут десятки поклонниц.В управлении МВД России по городу Краснодару прокомментировали ситуацию. В полицию поступило сообщение о скоплении людей на Главной городской площади. На место были направлены правоохранители.- Было установлено, что группа молодых людей является поклонниками блогера, - сообщили в управлении МВД России по городу Краснодару.Представитель пресс-службы обратил внимание, что тиктокеру напомнили о необходимости согласования массовых мероприятий. Дане Милохину разъяснили ограничения действующего в регионе режима повышенной готовности.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что популярного тиктокера Даню Милохина задержали в Краснодаре.