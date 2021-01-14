Власти курорта назвали причины схода оползня в Сочи 14 января 2021. Грунт обвалился на улице Транспортной. Гигантские трещины буквально разорвали дорожное покрытие. Вместе с частью дороги под землей утонул грузовик. По счастливой случайности водитель автомобиля не пострадал.- Причиной оползня стали продолжительные осадки, за три дня в некоторых районах Сочи выпало до 38 мм, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Игорь Шержуков.По его словам, сильные дожди привели к переувлажнению почвы и дорога обвалилась.В пресс-службе мэрии Сочи напомнили, что данная дорога не общего пользования. Обвалившийся участок относится к прилагающей территории коммерческой торговой базы.