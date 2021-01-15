Снегопад в Краснодаре начался с вечера 14 января, мело всю ночь. Утром 15 января толщина снежного покрова уже превысила 16 сантиметров.Городские службы работают в круглосуточном режиме: спецтехника чистит дороги от снега и обрабатывает их противоледными реагентами.Из-за снега до 11 часов закрыли аэропорт в Краснодаре, а в городе на дорогах образовались 9-бальные пробки.Стоит отметить, что синоптики прогнозируют осадки до 12 часов дня. Собрали несколько фото снегопада в Краснодаре 15 января. На снимках видно, как дороги и остановки замело снегом, также в плену покрова оказались деревья, дома и машины.