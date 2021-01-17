Настоящий ураган разгулялся в Сочи. Шквалистый ветер и дождь обрушились на курорт сегодня утром. Природная стихия продолжалась около получаса.Порывы резкого ветра срывали шифер с крыш и ломали деревья прямо на глазах местных жителей. Сейчас погода на курорте улучшилась. Сильного ветра уже нет. Местами в городе срывается небольшой дождь.Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский рекомендовал гостям и жителям курорта воздержаться от использования личного транспорта из-за погоды.В ближайшие дни на побережье Черного моря ожидается снегопад, гололедица и сильный ветер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Дементоры прилетели». Ураган бушует в СочиПриродная стихия разгулялась на побережье (читайте далее).