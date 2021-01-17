Пока весь Краснодарский край засыпает снегом, Сочи испытывает на прочность другая стихия. Там с самого утра ураганный ветер. Порывы резкого ветра срывали шифер с крыш и ломали деревья прямо на глазах местных жителей.Из-за ненастной погоды аэропорт Сочи не может принять самолеты. Дело в том, что изменчивый ветер затрудняет посадку.- Из-за сложных метеоусловий в районе аэропорта два самолета, выполнявшие рейс в Сочи, ушли на запасные аэродромы, - уточняют в пресс-службе воздушной гавани.Также известно, что рейс СУ1136 из Шереметьево авиакомпании «Аэрофлот», который должен был прибыть в Сочи в 12:20, направлен на запасной аэродром в Ростов.Из-за сильного ветра не смог приземлиться и лайнер авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс С75103 по маршруту Новосибирск-Сочи. Воздушное судно совершило посадку в аэропорту Минеральные воды.