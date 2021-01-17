Пока большая часть края ликвидирует последствия снегопада, в Сочи отходят от урагана. Ветер на курорте был такой сильный, что срывал шифер с крыш и ломал деревья прямо на глазах местных жителей.На побережье и вовсе было страшно находиться. Гигантские волны то и дело разбивались о пирс, превращаясь в густую пену, утягивая за собой огромные валуны. Но нашлись смельчаки, решившие развлечься во время шторма.Двое молодых людей отправились на пирс, чтобы записать эффектные видео. В этот момент их снимал на свой мобильник один из жителей Сочи. На кадрах видно, как парень играется с волнами. В какой-то момент одна из них накрыла его.- Чувака чуть не смыло в море. Намочило будь здоров, - говорит автор ролика. - А вот его дружок поступил логично - спрятался за колонну.