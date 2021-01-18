На Кубани до 22 января прогнозируют сильнейшее морозы и снегопад. Это по-настоящему страшит жильцов дома 39 на улице Заполярной. Батареи в третьем, 22-этажном корпусе остыли еще 16 январе. И с тех пор, нет никакой надежды вернуть тепло в квартиры.- Ищем виновных, но найти не можем. Котельная отправляет нас в управляющую компанию, управляющая компания – к застройщику, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» жильцы дома. – Ранее, когда только началось заселение, уже были подобные отключения. Но тогда быстро все наладили. Теперь все повторилось в самую неподходящую погоду.По словам жильцов, сейчас температура воздуха в квартирах ниже 15 градусов. Но она падает с каждым часом.Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубань обрушилось небывалое похолодание. Такой снежной зимы народ не помнит. Морозы стоят почти как в Сибири.