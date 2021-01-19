Напомним, накануне жители высотки на улице Заполярной 39 пожаловались на холод в квартирах. Более тысячи жильцов остались без тепла в квартирах. После ЧП застройщик отреагировал на ситуацию.- Мы, как застройщик, понимаем всю критичность ситуации и принимаем весь спектр мер для урегулирования вопроса. Все сети переданы на управление городской ресурсо-снабжающей организации, на все наши жалобы и требования ответа не последовало. Поэтому мы, совместно с управляющей компанией составили акты о недостаточном теплоснабжении данного литера и написали письма и в теплоснабжающую организацию и в другие государственные структуры, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в в пресс-службе ГК Метрикс Developmеnt.Сегодня представители застройщика встретились с представителями теплоснабжающей организации и совместными усилиями решили этот вопрос.- У всех нас семьи, дети и мы прекрасно понимаем, что не должно быть такого и полностью поддерживаем жильцов нашего жилого комплекса, - отметили в компании.Стоит отметить, что теплоснабжение в квартирах уже полностью восстановлено.