К утру в Краснодаре планируют завершить расчистку второстепенных дорог. Вся проезжая часть будет обработана противогололёдными материалами. Ночью на краснодарские дороги вышли около 80 единиц техники.— Впереди — четыре дня морозов, а после — резкое потепление, поэтому необходимо усилить работы не только по уборке, но и вывозу снега, — сообщил первый заместитель главы краевого центра Евгений Наумов.К вечеру 18 января от снега полностью расчищены подъезды и подходы ко всем социальным объектам, а также к храмам, где проходят праздничные крещенские богослужения.По словам первого вице-мэра, во время морозов перебои с отоплением и электричеством недопустимы — в первую очередь, в учреждениях здравоохранения и образования.Однако, такие случаи в городе есть. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре нет отопления в высотке на улице Заполярной. В своих квартирах мерзнут более 1 тысячи жильцов.