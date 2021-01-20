На Кубани с предприятия сняли действующий 7 лет карантин

Карантин на территории предприятия действовал с апреля 2014 года. Фото: Мария ЛЕНЦ

В апреле 2014 года стало известно, что на территории личного подсобного хозяйства в Приморско-Ахтарском районе установлен карантин. Соответствующее постановление подписал на тот момент руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Георгий Джаилиди. На такие меры ведомство пошло после того, как стало известно, что на территории предприятия выявлено опасное заболевание.

В хозяйстве в станице Ольгинской обнаружен лейкоз крупного рогатого скота. После того, как пришли результаты лабораторных исследований, которые подтвердили наличие заразы, были приняты меры по сдерживанию инфекции. В частности, на территории предприятия ввели карантин.

- Утвердить план мероприятий по оздоровлению от лейкоза крупного рогатого скота в хозяйстве, - указывалось в документе.

Ограничения удалось снять лишь спустя 7 лет. Только в январе 2021 года вирус лейкоза крупного рогатого скота побежден.

- Приказываю отменить ограничительные мероприятия на территории предприятия, - сообщается в новом постановлении руководителя департамента ветеринарии Краснодарского края.

Личное подсобное хозяйство заработало в прежнем режиме.

Напомним, ранее сообщалось, что с агрокомплекса экс-губернатора Ткачева сняли действующие 7 лет ограничения.