На Кубани на две недели закрыли 13 офисов МФЦ

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В Усть-Лабинском районе на две недели закрыли 13 офисов МФЦ. Это сделано по требованию Роспотребнадзора.

- С 20 по 30 января в Усть-Лабинском районе не будут работать 13 филиалов центра, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе МФЦ Краснодарского края.

В их числе центр в Усть-Лабинске, в пяти станицах и других населенных пунктах.

- С 21 января получить готовые документы, удостоверяющие личность гражданина РФ, можно будет в отделе по вопросам миграции ОМВД, который находится в Усть-Лабинске на улице Южной, 4, - уточнила представитель пресс-службы.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре на 14 дней закрывали отделение МФЦ на улице Леваневского. Кроме того, в Краснодаре роддом больницы скорой помощи был закрыт на две недели. По официальной информации, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.