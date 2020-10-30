В Краснодаре на 14 дней закрыли отделение МФЦ на улице Леваневского

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В Краснодаре на две недели закрыли отделение МФЦ на улице Леваневского. Оно не будет работать с 31 октября по 14 ноября.

- Отделение временно приостанавливает свою работу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань»в пресс-службе МФЦ.

По словам представителя пресс-службы, готовые документы заявители могут получить в офисе МФЦ на улице Уральской.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре роддом больницы скорой помощи закрыли на две недели. Беременных и рожениц медицинское учреждение не будет принимать с 27 октября по 10 ноября. По официальной информации, причина - на санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Напомним, что в Краснодарском крае из-за выявленной коронавирусной инфекции временно закрыты 4 детсада, две школы и несколько групп в колледжах.