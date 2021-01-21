В Сочи лавины могут сойти в любой момент

Спасатели предупреди, что в Сочи в течение трех дней будет лавиноопасно. Снег может сойти по склону в любой момент.

- С 21 по 24 января в горах Сочи выше 1000 метров лавиноопасно. Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий. Из-за схода лавин могут повредиться здания или случиться заторы на дорогах, - сообщили «Комсомольской правде»-Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Спасатели просят жителей и гостей курорта соблюдать все меры безопасности. В случае ЧС звонить по номеру «01» или «101» - с мобильного.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что на Кубани могут реки выйти из берегов. Уровень воды будет подниматься из-за снега.