В Усть-Лабинском районе МФЦ возобновит работу 22 января

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

22 января многофункциональный центр Усть-Лабинского района возобновит работу. Накануне филиал был закрыли из-за выявления случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди персонала. В помещениях и на территории учреждения сделали дезинфекцию. Сотрудники болеют дома, но под медицинским наблюдением.

– Остановка предоставления государственных и муниципальных услуг в районе с населением около 100 тысяч человек вызовет большие сложности для жителей,- рассказал вице-губернатор Александр Руппель. – Для продолжения деятельности в муниципалитет временно направят сотрудников других подразделений.

МФЦ Краснодарского края сформировал команду из 20 специалистов, которые будут направлены в Усть-Лабинск. Филиал МФЦ на улице Ленина, 43 будет работать с 22 по 30 января с 9:00 до 18:00. С 1 февраля учреждение перейдет на обычный график, который размещен на официальном сайте e-mfc.ru.

Как сообщалось ранее, На Кубани на две недели закрыли 13 офисов МФЦ.