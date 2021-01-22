А все началось с того, что прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере долевого строительства

В Краснодаре под домашний арест отпустили депутата, который подозревается в особо крупном мошенничестве. Октябрьский районный суд удовлетворил ходатайство следователя об изменении ему меры пресечения.

- Суд города удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения депутату - с содержания под стражей на домашний арест, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 47-летнего известного кубанского депутата подозревают в особо крупном мошенничестве. Он стал фигурантом уголовного дела. Как стало известно, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения».

А все началось с того, что прокуратура Краснодарского края провела проверку соблюдения законодательства в сфере долевого строительства. Выяснилось, что «Краснодар Сити», директором которого является подозреваемый, с августа 2015 года занимался возведением многоэтажек ЖК «Краснодар». Всего за указанный период было привлечено более 230 миллионов рублей, часть из которых похищена.