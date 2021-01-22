Врач напомнил о риске участия в массовых мероприятиях во время пандемии

В Краснодарском крае продолжает действовать режим повышенной готовности до 29 января. В это время все массовые мероприятия. То есть любые собрания свыше 100 человек угрожают распространением коронавируса.

- Инфекция никуда не делась, наоборот, она продолжается набирать обороты, - напомнил замглавного инфекциониста Краснодарского края Игорь Люлин. - Соблюдайте строгую дистанцию, носите медицинские маски, остерегайтесь больших компаний, где кто-то может быть заражен инфекцией.

Напомним, по последним данным в регионе 198 зараженных. Среди них 10 - это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 31,7 тысяч.

- Сейчас 127 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1275 человека в крае скончались от коронавируса.

В крае из-за опасности распространения инфекции переведены на обучение дома с применением дистанционных технологий более 350 школьников, домой отправлены 182 воспитанника детсадов, закрыта группа, где обучаются 12 студентов.